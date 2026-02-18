CHAMPIGNONS, Y’EN A SOUS LE CHAPEAU !

Hardanges Mayenne

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

2026-09-20

Sortie nature à la découverte des champignons.

C’est bientôt l’automne. Les champignons vous attendent de pied ferme et vous tirent leur chapeau. Une invitation à ne pas rater ! Une sortie pour s’initier à la mycologie.

Cueillette interdite.

Sortie familiale adaptée aux enfants dès l’âge de 6 ans accompagnés Bottes indispensables.

Inscription auprès du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Mayenne au 02 43 03 79 62. .

Hardanges 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62

Nature outing to discover mushrooms.

