CHAMPIGNONS, Y’EN A SOUS LE CHAPEAU !
Hardanges Mayenne
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
2026-09-20
Sortie nature à la découverte des champignons.
C’est bientôt l’automne. Les champignons vous attendent de pied ferme et vous tirent leur chapeau. Une invitation à ne pas rater ! Une sortie pour s’initier à la mycologie.
Cueillette interdite.
Sortie familiale adaptée aux enfants dès l’âge de 6 ans accompagnés Bottes indispensables.
Inscription auprès du Centre permanent d’initiatives pour l’environnement de Mayenne au 02 43 03 79 62. .
Hardanges 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 79 62
English :
Nature outing to discover mushrooms.
