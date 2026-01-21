OISEAUX DE PASSAGE Hardanges

OISEAUX DE PASSAGE

Bel Air Hardanges Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Cherchons les oiseaux migrateurs comme le Gobemouche noir et autre Tarier des prés sur les buttes d’Hardanges.

Prévoir jumelles, longue-vue et appareil photo.

Gratuit sur inscription (places limitées) | RDV Bel Air | Hardanges .

Bel Air Hardanges 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 56 78 99

English :

Let’s look out for migratory birds like the Black Flycatcher and Meadowlark on the Hardanges hills.

