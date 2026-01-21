OISEAUX DE PASSAGE Hardanges
Bel Air Hardanges Mayenne
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 12:00:00
2026-08-29
Cherchons les oiseaux migrateurs comme le Gobemouche noir et autre Tarier des prés sur les buttes d’Hardanges.
Prévoir jumelles, longue-vue et appareil photo.
Gratuit sur inscription (places limitées) | RDV Bel Air | Hardanges .
Bel Air Hardanges 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 56 78 99
English :
Let’s look out for migratory birds like the Black Flycatcher and Meadowlark on the Hardanges hills.
