LIBELLULES ET PAPILLONS Hardanges

LIBELLULES ET PAPILLONS

Bel Air Hardanges Mayenne

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

2026-07-04

Découvrons celles et ceux qui peuplent nos mares et prairies Hardangeoises.

Prévoir filet à papillons, jumelles, boites transparentes et appareil photo, bottes

Gratuit sur inscription (places limitées) | RDV Bel Air | Hardanges .

Bel Air Hardanges 53640 Mayenne Pays de la Loire +33 6 75 56 78 99

English :

Let’s discover those who populate our Hardange ponds and meadows.

