Championnat de Bretagne Raceboard | Windsurf Trébeurden
Championnat de Bretagne Raceboard | Windsurf Trébeurden dimanche 26 avril 2026.
Trébeurden
Championnat de Bretagne Raceboard | Windsurf
12 rue Pierre Jagoret Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26 16:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Etape du Championnat de Bretagne Raceboard.
Une cinquante de coureurs venus de toute la Bretagne viennent régater en Baie de Lannion au départ de la plage de Tresmeur, pour le plaisir de la glisse et le plaisir des yeux des spectateurs ! .
12 rue Pierre Jagoret Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 51 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Championnat de Bretagne Raceboard | Windsurf Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Trébeurden (Côtes-d'Armor)
- Paréidolies dans le granite Rue du Castel Trébeurden 20 avril 2026
- Île Milliau avec le tour en bateau Trébeurden 23 avril 2026
- La vie des coquillages Rue du Castel Trébeurden 23 avril 2026
- Du Castel à l’Île Milliau Trébeurden Côtes-d’Armor 1 mai 2026
- Circuit familial de Trébeurden Trébeurden Côtes-d’Armor 1 mai 2026