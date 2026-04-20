Trébeurden

Championnat de Bretagne Raceboard | Windsurf

12 rue Pierre Jagoret Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26 16:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Etape du Championnat de Bretagne Raceboard.

Une cinquante de coureurs venus de toute la Bretagne viennent régater en Baie de Lannion au départ de la plage de Tresmeur, pour le plaisir de la glisse et le plaisir des yeux des spectateurs ! .

12 rue Pierre Jagoret Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 23 51 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Championnat de Bretagne Raceboard | Windsurf Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose