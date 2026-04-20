Paréidolies dans le granite Rue du Castel Trébeurden
Paréidolies dans le granite Rue du Castel Trébeurden lundi 20 avril 2026.
Trébeurden
Paréidolies dans le granite
Rue du Castel Maison de la mer Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 17:30:00
fin : 2026-04-20 19:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Ce n’est pas une maladie grave, mais une facétie du cerveau humain qui nous fait voir des formes familières dans la nature lapin, tortue, chameau, ours, champignon… ne sont que le résultat de lents processus géologiques sur des millions d’années. .
Rue du Castel Maison de la mer Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37
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English :
L’événement Paréidolies dans le granite Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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