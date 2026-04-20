Paréidolies dans le granite Rue du Castel Trébeurden

Trébeurden

Paréidolies dans le granite

Rue du Castel Maison de la mer Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 17:30:00

fin : 2026-04-20 19:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Ce n’est pas une maladie grave, mais une facétie du cerveau humain qui nous fait voir des formes familières dans la nature lapin, tortue, chameau, ours, champignon… ne sont que le résultat de lents processus géologiques sur des millions d’années. .

Rue du Castel Maison de la mer Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 80 53 10 37

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English :

L’événement Paréidolies dans le granite Trébeurden a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose