Championnat de France Autocross Sprint Car ZI de Lavaur, Rue Albert de Dion, Accès A75 sortie 13 Issoire
samedi 5 septembre 2026 · ZI de Lavaur, Rue Albert de Dion, Accès A75 sortie 13 · Issoire
Informations pratiques
Issoire
Championnat de France Autocross Sprint Car
ZI de Lavaur, Rue Albert de Dion, Accès A75 sortie 13 Circuit terre du CEERTA Issoire Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Pass journée samedi ou dimanche
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Le Circuit Terre du CEERTA accueille pour la 1ere fois une manche de Championnat de France d’Autocross/ Sprint Car +200 pilotes, jusqu’à 450 ch, vitesse et glisse au programme ! Restauration et buvette sur place.
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ZI de Lavaur, Rue Albert de Dion, Accès A75 sortie 13 Circuit terre du CEERTA Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes issoiresportauto@gmail.com
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English :
For the 1st time, the Circuit Terre du CEERTA hosts a round of the French Autocross/Sprint Car Championship: over 200 drivers, up to 450 hp, speed and glide on the program! Catering and refreshments on site.
L’événement Championnat de France Autocross Sprint Car Issoire a été mis à jour le 2026-07-28 par Auvergne Pays d’Issoire
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