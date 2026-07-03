Challenge Auvergne 2026 Rue Jean Monnet Issoire

Informations pratiques

Issoire

Challenge Auvergne 2026

Rue Jean Monnet Complexe Jacques Lavédrine Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 17.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 16:00:00

fin : 2026-08-28 23:59:00

Date(s) :

2026-08-28

Le Challenge Auvergne 2026 regroupera un match de lever de rideau à 17h, opposant notre équipe fanion aux espoirs du Stade Aurillacois et également un match de gala à 19h, opposant l’ASM contre le RCT.

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Rue Jean Monnet Complexe Jacques Lavédrine Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 55 25 16 usi.rugby@orange.fr

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English :

The Auvergne 2026 Challenge will feature an opening match %at 5:00 p.m., pitting our %E9flagship team against the Stade Aurillacois youth team, as well as an exhibition match %E0 at 7:00 p.m., featuring ASM against RCT.

L’événement Challenge Auvergne 2026 Issoire a été mis à jour le 2026-07-03 par Auvergne Pays d’Issoire