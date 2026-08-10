Meilleur Long-Métrage de Fiction du Festival UN Pays UN Film Issoire
jeudi 3 septembre 2026 · Issoire
Informations pratiques
Issoire
Meilleur Long-Métrage de Fiction du Festival UN Pays UN Film
Auditorium de l’école de musique Issoire Puy-de-Dôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 19:00:00
fin : 2026-09-03 21:00:00
Date(s) :
2026-09-03
Projection du film Murmure Mon Nom représentant l’Iran et présenté en première française au festival UN Pays UN Film 2026. Grand Prix du Jury du Meilleur Long-Métrage de Fiction et Prix du Public Long-Métrage.
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Auditorium de l’école de musique Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@onecountryonefilm.com
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English :
Screening of the film Whisper My Name, representing Iran and making its French premiere at the UN Pays UN Film 2026 festival. Grand Jury Prize for Best Feature Film and Audience Award for Best Feature Film.
L’événement Meilleur Long-Métrage de Fiction du Festival UN Pays UN Film Issoire a été mis à jour le 2026-08-10 par Auvergne Pays d’Issoire
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