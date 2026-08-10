Informations pratiques

Issoire

Meilleur Long-Métrage de Fiction du Festival UN Pays UN Film

Auditorium de l’école de musique Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 19:00:00

fin : 2026-09-03 21:00:00

Date(s) :

2026-09-03

Projection du film Murmure Mon Nom représentant l’Iran et présenté en première française au festival UN Pays UN Film 2026. Grand Prix du Jury du Meilleur Long-Métrage de Fiction et Prix du Public Long-Métrage.

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Auditorium de l’école de musique Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@onecountryonefilm.com

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English :

Screening of the film Whisper My Name, representing Iran and making its French premiere at the UN Pays UN Film 2026 festival. Grand Jury Prize for Best Feature Film and Audience Award for Best Feature Film.

L’événement Meilleur Long-Métrage de Fiction du Festival UN Pays UN Film Issoire a été mis à jour le 2026-08-10 par Auvergne Pays d’Issoire