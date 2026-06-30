Informations pratiques

Issoire

Concours National Salers

Rue Louis Bleriot Issoire Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Des centaines d’animaux sont attendus pour ce concours organisé par le Groupe Salers Evolution. La race est reconnaissable par sa belle robe acajou et son joli cornage en forme de lyre. Dégustation de produits locaux.

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Rue Louis Bleriot Issoire 63500 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 40 20 89

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English :

Hundreds of animals are expected to participate in this competition organized by the Salers Evolution Group. The breed is recognizable by its beautiful mahogany coat and its attractive lyre-shaped horns. Tasting of local products.

L’événement Concours National Salers Issoire a été mis à jour le 2026-06-30 par Auvergne Pays d’Issoire