Servilly

Championnat de France de Fol’Car et Coupe de France de 2CV cross

Circuit des Graves Servilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Par Loisirs Mécaniques des Graves

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Circuit des Graves Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 59 25 38

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English : France championship of Fol’Car and France Cup of 2CV cross

By Loisirs Mécaniques des Graves

L’événement Championnat de France de Fol’Car et Coupe de France de 2CV cross Servilly a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse