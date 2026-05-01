Championnat de France de Fol’Car et Coupe de France de 2CV cross Servilly
Championnat de France de Fol’Car et Coupe de France de 2CV cross Servilly samedi 23 mai 2026.
Servilly
Championnat de France de Fol’Car et Coupe de France de 2CV cross
Circuit des Graves Servilly Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Par Loisirs Mécaniques des Graves
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Circuit des Graves Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 59 25 38
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English : France championship of Fol’Car and France Cup of 2CV cross
By Loisirs Mécaniques des Graves
L’événement Championnat de France de Fol’Car et Coupe de France de 2CV cross Servilly a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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