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Championnat de France de Fol’Car et Coupe de France de 2CV cross Servilly

Championnat de France de Fol’Car et Coupe de France de 2CV cross Servilly samedi 23 mai 2026.

Adresse : Circuit des Graves

Ville : 03120 Servilly

Département : Allier

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Servilly

Championnat de France de Fol’Car et Coupe de France de 2CV cross

Circuit des Graves Servilly Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Par Loisirs Mécaniques des Graves
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Circuit des Graves Servilly 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 59 25 38 

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English : France championship of Fol’Car and France Cup of 2CV cross

By Loisirs Mécaniques des Graves

L’événement Championnat de France de Fol’Car et Coupe de France de 2CV cross Servilly a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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