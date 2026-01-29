Championnat de France d’échecs à l’Alpe d’Huez AgorAlp Huez
Championnat de France d’échecs à l’Alpe d’Huez AgorAlp Huez lundi 24 août 2026.
Championnat de France d’échecs à l’Alpe d’Huez
AgorAlp 70 avenue de Brandes Huez Isère
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-29
2026-08-24
Du lundi 24 août au samedi 29 août 2026.
1er Open International d’Échecs de L’Alpe d’Huez 2026 par L’Échiquier Grenoblois
AgorAlp 70 avenue de Brandes Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@echiquiergrenoblois.org
English : French Chess Championship at Alpe d’Huez
Monday, August 24 to Saturday, August 29, 2026.
1st Alpe d’Huez International Chess Open 2026 by L’Échiquier Grenoblois
