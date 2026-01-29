Championnat de France d’échecs à l’Alpe d’Huez AgorAlp Huez

Championnat de France d’échecs à l’Alpe d’Huez

AgorAlp 70 avenue de Brandes Huez Isère

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-29

2026-08-24

Du lundi 24 août au samedi 29 août 2026.

1er Open International d’Échecs de L’Alpe d’Huez 2026 par L’Échiquier Grenoblois

AgorAlp 70 avenue de Brandes Huez 38750 Isère Auvergne-Rhône-Alpes contact@echiquiergrenoblois.org

English : French Chess Championship at Alpe d’Huez

Monday, August 24 to Saturday, August 29, 2026.

1st Alpe d’Huez International Chess Open 2026 by L’Échiquier Grenoblois

