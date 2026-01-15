Championnat de France Métiers de la sécurité au Golf de Baugé Lieu-dit Bordes Baugé-en-Anjou

Championnat de France Métiers de la sécurité au Golf de Baugé

Lieu-dit Bordes Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-13

Championnat de France Métiers de la sécurité au Golf de Baugé

Championnat de France Métiers de la sécurité au Golf de Baugé .

Lieu-dit Bordes Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 01 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

French Security Trades Championship at Golf de Baugé

L’événement Championnat de France Métiers de la sécurité au Golf de Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme de l’Anjou Vert