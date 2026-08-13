Championnat d’Europe Aquabike UIM-APB Grand prix de Vichy 2026 Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier
vendredi 4 septembre 2026 · Route du Pont de l'Europe · Bellerive-sur-Allier
Informations pratiques
Bellerive-sur-Allier
Championnat d’Europe Aquabike UIM-APB Grand prix de Vichy 2026
Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes—Vichy Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 10:00:00
fin : 2026-09-06 18:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Du 4 au 6 septembre, Vichy accueille au Parc Omnisports les Finales du Championnat d’Europe Aquabike UIM-APB. Plus de 150 pilotes de 20 nations s’affrontent en jet à bras et à selle. Entrée gratuite pour suivre les courses et profiter du village exposant.
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Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes—Vichy Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes jetcrossinfos@gmail.com
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English :
From September 4 to 6, Vichy will host the UIM-APB European Aquabike Championship Finals at the Parc Omnisports. More than 150 riders from 20 countries will compete in the jet ski and sit-down categories. Admission is free to watch the races and enjoy the exhibitor village.
L’événement Championnat d’Europe Aquabike UIM-APB Grand prix de Vichy 2026 Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations
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