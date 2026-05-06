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Soirée dansante Patrick Fradin Bellerive-sur-Allier

Soirée dansante Patrick Fradin Bellerive-sur-Allier vendredi 28 août 2026.

Adresse : Place de la Source Intermittente

Ville : 03700 Bellerive-sur-Allier

Département : Allier

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bellerive-sur-Allier

Soirée dansante Patrick Fradin

Place de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28 23:00:00

Date(s) :
2026-08-28

Les soirées guinguette reviennent faire vibrer la ville ! Tous les quinze jours, la Place de la Source intermittente accueillera des moments festifs et chaleureux.
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Place de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 

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English :

The guinguette evenings are back to rock the town! Every two weeks, the intermittent Place de la Source will be the setting for a festive and convivial evening.

L’événement Soirée dansante Patrick Fradin Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations

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