Vichy Art Fair Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier
Vichy Art Fair Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier vendredi 18 septembre 2026.
Vichy Art Fair
Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Centre Omnisports Vichy Auvergne Rhône-Alpes Vichy Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-19 20:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Vichy Art Fair 2026 Le Rendez-vous Incontournable de l’Art Contemporain
Envie d’une immersion culturelle unique au cœur de la Reine des Villes d’Eaux ? Du 18 au 20 Sept
.
Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Centre Omnisports Vichy Auvergne Rhône-Alpes Vichy Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 73 61 16 organisation@vichyartfair.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vichy Art Fair 2026: The must-attend Contemporary Art Fair
Looking for a unique cultural immersion in the heart of the Queen of the Villes d’Eaux ? From Sept. 18 to 20
L’événement Vichy Art Fair Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-09 par Vichy Destinations