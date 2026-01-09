Vichy Art Fair Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier

Vichy Art Fair

Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Centre Omnisports Vichy Auvergne Rhône-Alpes Vichy Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Vichy Art Fair 2026 Le Rendez-vous Incontournable de l’Art Contemporain

Envie d’une immersion culturelle unique au cœur de la Reine des Villes d’Eaux ? Du 18 au 20 Sept

.

Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Centre Omnisports Vichy Auvergne Rhône-Alpes Vichy Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 73 61 16 organisation@vichyartfair.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vichy Art Fair 2026: The must-attend Contemporary Art Fair

Looking for a unique cultural immersion in the heart of the Queen of the Villes d’Eaux ? From Sept. 18 to 20

L’événement Vichy Art Fair Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-09 par Vichy Destinations