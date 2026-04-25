Triathlon de Vichy Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier
Triathlon de Vichy Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier vendredi 3 juillet 2026.
Bellerive-sur-Allier
Triathlon de Vichy
Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Centre Omnisports Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-05 20:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Au cœur de Vichy, vivez un triathlon d’exception entre lac, ville et patrimoine. Formats pour tous, ambiance festive, parcours rapides et organisation reconnue. Rendez-vous les 3, 4 et 5 juillet 2026.
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Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Centre Omnisports Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
In the heart of Vichy, experience an exceptional triathlon between lake, town and heritage. Formats for all, a festive atmosphere, fast courses and renowned organization. See you on July 3, 4 and 5, 2026.
L’événement Triathlon de Vichy Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-22 par Vichy Destinations
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