Triathlon de Vichy Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier

Triathlon de Vichy

Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Centre Omnisports Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Au cœur de Vichy, vivez un triathlon d’exception entre lac, ville et patrimoine. Formats pour tous, ambiance festive, parcours rapides et organisation reconnue. Rendez-vous les 3, 4 et 5 juillet 2026.

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Route du Pont de l’Europe Palais du Lac Centre Omnisports Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

In the heart of Vichy, experience an exceptional triathlon between lake, town and heritage. Formats for all, a festive atmosphere, fast courses and renowned organization. See you on July 3, 4 and 5, 2026.

L’événement Triathlon de Vichy Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-22 par Vichy Destinations