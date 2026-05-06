Bellerive-sur-Allier

Marché nocturne

Parc du Pont d’Allier Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Organisés par la ville de Bellerive-sur-Allier, les Marchés nocturnes offrent et offriront, durant tout l’été, de jolis moments de flânerie le long de la promenade.

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Parc du Pont d’Allier Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00

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English :

Organized by the town of Bellerive-sur-Allier, the Night Markets offer, and will continue to offer throughout the summer, some lovely moments of strolling along the promenade.

L’événement Marché nocturne Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations