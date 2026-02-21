Cromzanfolie Happy Days 2026 Stade Municipal Bellerive-sur-Allier

Cromzanfolie Happy Days 2026

Stade Municipal 17 rue du Stade Bellerive-sur-Allier Allier

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-05 22:00:00

2026-07-04

Venez fêter avec nous les 40 ans du club les 4 & 5 juillet 2026 à Bellerive sur Allier 03 !

cromzanfolie@gmail.com

English :

Come celebrate the club’s 40th anniversary with us on July 4 & 5, 2026 in Bellerive sur Allier 03!

