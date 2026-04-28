Vichy Fête Napoléon III à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier
Vichy Fête Napoléon III à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier samedi 13 juin 2026.
Bellerive-sur-Allier
Vichy Fête Napoléon III à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive
Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:45:00
fin : 2026-06-13 22:45:00
Date(s) :
2026-06-13
Plongez dans l’élégance du Second Empire ! ✨ “Vichy fête Napoléon III” vous donne rendez-vous à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive pour une soirée festive, costumes, musique et ambiance impériale. Venez vivre l’histoire en grand !
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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 15 50 contact@coursesvichy.fr
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English :
Immerse yourself in the elegance of the Second Empire! Vichy celebrates Napoleon III? at the Hippodrome de Vichy-Bellerive for an evening of festivities, costumes, music and imperial ambience. Come and experience history in style!
L’événement Vichy Fête Napoléon III à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations
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