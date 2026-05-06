Bellerive en Fête avec le Grand Orchestre Bernard Becker Années 80 Bellerive-sur-Allier
Bellerive en Fête avec le Grand Orchestre Bernard Becker Années 80 Bellerive-sur-Allier vendredi 26 juin 2026.
Bellerive-sur-Allier
Bellerive en Fête avec le Grand Orchestre Bernard Becker Années 80
Place de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:00:00
fin : 2026-06-26 23:00:00
Date(s) :
2026-06-26
Depuis plus de 50 ans, l’Orchestre Bernard Becker parcourt le centre de la France et bien au-delà.
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Place de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00
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English :
The Orchestre Bernard Becker has been touring central France and beyond for over 50 years.
L’événement Bellerive en Fête avec le Grand Orchestre Bernard Becker Années 80 Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations
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