Bellerive-sur-Allier

Bellerive en Fête avec le Grand Orchestre Bernard Becker Années 80

Place de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:00:00

fin : 2026-06-26 23:00:00

Date(s) :

2026-06-26

Depuis plus de 50 ans, l’Orchestre Bernard Becker parcourt le centre de la France et bien au-delà.

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Place de la Source Intermittente Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00

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English :

The Orchestre Bernard Becker has been touring central France and beyond for over 50 years.

L’événement Bellerive en Fête avec le Grand Orchestre Bernard Becker Années 80 Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations