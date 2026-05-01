Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le Concert des Sorciers Le Geyser Bellerive-sur-Allier

Le Concert des Sorciers Le Geyser Bellerive-sur-Allier vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Le Geyser

Adresse : 43 rue Jean Baptiste Burlot

Ville : 03700 Bellerive-sur-Allier

Département : Allier

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bellerive-sur-Allier

Le Concert des Sorciers

Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Des baguettes magiques, des balais volants, un tournoi entre trois écoles de sorcellerie, d’étranges et puissantes reliques…
  .

Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Magic wands, flying broomsticks, a tournament between three schools of sorcery, strange and powerful relics?

L’événement Le Concert des Sorciers Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations

À voir aussi à Bellerive-sur-Allier (Allier)