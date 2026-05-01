Le Concert des Sorciers Le Geyser Bellerive-sur-Allier
Le Concert des Sorciers Le Geyser Bellerive-sur-Allier vendredi 22 mai 2026.
Bellerive-sur-Allier
Le Concert des Sorciers
Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Des baguettes magiques, des balais volants, un tournoi entre trois écoles de sorcellerie, d’étranges et puissantes reliques…
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Le Geyser 43 rue Jean Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00
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English :
Magic wands, flying broomsticks, a tournament between three schools of sorcery, strange and powerful relics?
L’événement Le Concert des Sorciers Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations
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