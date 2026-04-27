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Brunch Hippique Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier

Brunch Hippique Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Hippodrome de Vichy-Bellerive

Adresse : 2 route de Charmeil

Ville : 03700 Bellerive-sur-Allier

Département : Allier

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 11:15:00

Tarif : 3 3 43 Entrée simple 3€. Entée avec Brunch 43€

Bellerive-sur-Allier

Brunch Hippique

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 3 – 3 – 43 EUR

Entrée simple 3€. Entée avec Brunch 43€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 11:15:00
fin : 2026-05-24 15:15:00

Date(s) :
2026-05-24

Savourez un délicieux brunch au restaurant panoramique tout en profitant du spectacle des courses de galop Un moment gourmand et convivial à partager !
Consultez les différentes tarifications sur la billetterie en ligne de l’hippodrome.
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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 15 50  contact@coursesvichy.fr

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English :

Enjoy a delicious brunch in the panoramic restaurant while watching the gallop races. A gourmet moment to share!
Consult the different prices on the racecourse’s online ticketing service.

L’événement Brunch Hippique Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-27 par Vichy Destinations

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