Convention Otaku Matsuri Rue de la Croix des Barres Bellerive-sur-Allier
Convention Otaku Matsuri Rue de la Croix des Barres Bellerive-sur-Allier samedi 30 mai 2026.
Bellerive-sur-Allier
Convention Otaku Matsuri
Rue de la Croix des Barres Espace Jean Dubessay Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Pass 1 jour
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
1ère convention sur le thème de la culture nippone et de la pop-culture qui l’entoure. Nombreuses animations durant le week-end.
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Rue de la Croix des Barres Espace Jean Dubessay Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 89 92 90 vichymatsuri@gmail.com
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English :
1st convention on the theme of Japanese culture and the pop-culture that surrounds it. Numerous events throughout the weekend.
L’événement Convention Otaku Matsuri Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations
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