Bellerive-sur-Allier

Convention Otaku Matsuri

Rue de la Croix des Barres Espace Jean Dubessay Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Pass 1 jour

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30 2026-05-31

1ère convention sur le thème de la culture nippone et de la pop-culture qui l’entoure. Nombreuses animations durant le week-end.

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Rue de la Croix des Barres Espace Jean Dubessay Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 89 92 90 vichymatsuri@gmail.com

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English :

1st convention on the theme of Japanese culture and the pop-culture that surrounds it. Numerous events throughout the weekend.

L’événement Convention Otaku Matsuri Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-28 par Vichy Destinations