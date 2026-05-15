National Tour de disc golf FFFD VICHY NT4 Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier
National Tour de disc golf FFFD VICHY NT4 Route du Pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier samedi 6 juin 2026.
Bellerive-sur-Allier
National Tour de disc golf FFFD VICHY NT4
Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Tournoi de disc golf comptant pour le championnat de France du national tour, organisé par les clubs des fadas et discenvol, sous l’égide de la fffd.
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Route du Pont de l’Europe Parc Omnisports Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 69 81 26 discenvol@gmail.com
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English :
Disc golf tournament counting towards the French national tour championship, organized by the fadas and discenvol clubs, under the aegis of the fffd.
L’événement National Tour de disc golf FFFD VICHY NT4 Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations
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