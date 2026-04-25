Le concert des sorciers Ensemble Instrumental des Volcans Le Geyser Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier

Le concert des sorciers Ensemble Instrumental des Volcans

Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emplois +65 ans 12-18 ans personnes en situation de handicap, partenaires et CE conventionné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le concert des sorciers Ensemble Instrumental des Volcans.



Plongez en musique dans l’univers de la magie autour de deux violons, un alto, un violoncelle, un pianiste, et un mystérieux raconteur d’histoires.

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Le Geyser 43 rue Jean-Baptiste Burlot Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 32 95 13 geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

Le concert des sorciers Ensemble Instrumental des Volcans.



Dive into the world of magic with two violins, a viola, a cello, a pianist and a mysterious storyteller.

L’événement Le concert des sorciers Ensemble Instrumental des Volcans Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-03 par Vichy Destinations