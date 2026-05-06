Fête de l’Enfance bis, 12 rue Adrien Cavy Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier

Fête de l’Enfance

bis, 12 rue Adrien Cavy Pôle Enfance Pierre-Corniou Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 13:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Voyage dans le temps avec le Professeur Kronos.

.

bis, 12 rue Adrien Cavy Pôle Enfance Pierre-Corniou Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Time travel with Professor Kronos.

L’événement Fête de l’Enfance Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations