Fête de l’Enfance bis, 12 rue Adrien Cavy Bellerive-sur-Allier
Fête de l’Enfance bis, 12 rue Adrien Cavy Bellerive-sur-Allier samedi 6 juin 2026.
Bellerive-sur-Allier
Fête de l’Enfance
bis, 12 rue Adrien Cavy Pôle Enfance Pierre-Corniou Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 13:30:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Voyage dans le temps avec le Professeur Kronos.
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bis, 12 rue Adrien Cavy Pôle Enfance Pierre-Corniou Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00
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English :
Time travel with Professor Kronos.
L’événement Fête de l’Enfance Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations
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