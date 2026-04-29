Courses de galop Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier

Courses de galop

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 11:30:00

fin : 2026-07-25 15:30:00

Date(s) :

2026-05-13 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-30 2026-08-03 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-09-21 2026-09-22

Vivez l’intensité des courses de galop cette saison à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive ! Spectacle, adrénaline et convivialité dans un cadre exceptionnel. Une sortie idéale pour profiter d’un moment unique en famille ou entre amis !

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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 15 50 contact@coursesvichy.fr

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English :

Experience the intensity of gallop racing this season at Vichy-Bellerive racecourse! Spectacle, adrenalin and conviviality in an exceptional setting. The perfect way to enjoy a unique moment with family and friends!

L’événement Courses de galop Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-27 par Vichy Destinations