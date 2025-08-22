Voie verte La Boucle du Lac d’Allier à Vichy Bellerive-sur-Allier Allier

Voie verte La Boucle du Lac d’Allier à Vichy

Voie verte La Boucle du Lac d’Allier à Vichy 03700 Bellerive-sur-Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes

En solo, en groupe ou en famille, à pied ou à vélo, régalez-vous des ambiances, des paysages et des bruits de l’Allier, dernière rivière sauvage de France grâce aux trois boucles découvertes aménagées autour de la voie verte.

English : Voie verte La Boucle du Lac d’Allier à Vichy

On your own, in a group or with the family, on foot or by bike, enjoy the sights and sounds of the Allier, France’s last wild river, on the three discovery trails around the voie verte.

Deutsch : Voie verte La Boucle du Lac d’Allier à Vichy

Ob allein, in der Gruppe oder mit der Familie, zu Fuß oder mit dem Fahrrad: Genießen Sie die Stimmungen, Landschaften und Geräusche des Allier, des letzten wilden Flusses Frankreichs, dank der drei Entdeckungsschleifen, die rund um den grünen Weg angelegt wurden.

Italiano :

Da soli, in gruppo o con la famiglia, a piedi o in bicicletta, scoprite i panorami e i suoni dell’Allier, l’ultimo fiume selvaggio della Francia, lungo i tre percorsi di scoperta tracciati intorno alla voie verte.

Español : Voie verte La Boucle du Lac d’Allier à Vichy

Solo, en grupo o en familia, a pie o en bicicleta, descubra el Allier, el último río salvaje de Francia, a través de los tres senderos de descubrimiento trazados en torno a la voie verte.

