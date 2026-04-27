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Visite guidée En piste pour découvrir l’hippodrome Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier

Visite guidée En piste pour découvrir l’hippodrome Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Hippodrome de Vichy-Bellerive

Adresse : 2 route de Charmeil

Ville : 03700 Bellerive-sur-Allier

Département : Allier

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 9 9 9

Bellerive-sur-Allier

Visite guidée En piste pour découvrir l’hippodrome

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 11:30:00

Date(s) :
2026-05-10

Venez profiter du cadre enchanteur de l’hippodrome de Vichy à l’occasion d’une visite guidée.
Vous plongerez dans l’histoire des courses en France et plus particulièrement à Vichy ou la première rencontre se déroula le 22 août 1875.
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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94  contact@vichydestinations.fr

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English :

Come and enjoy the enchanting setting of the Vichy racecourse on a guided tour.
You’ll be immersed in the history of racing in France, and in Vichy in particular, where the first meeting took place on August 22, 1875.

L’événement Visite guidée En piste pour découvrir l’hippodrome Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-27 par Vichy Destinations

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