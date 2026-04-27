Visite guidée En piste pour découvrir l’hippodrome Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier
Visite guidée En piste pour découvrir l’hippodrome Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier dimanche 10 mai 2026.
Bellerive-sur-Allier
Visite guidée En piste pour découvrir l’hippodrome
Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 11:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Venez profiter du cadre enchanteur de l’hippodrome de Vichy à l’occasion d’une visite guidée.
Vous plongerez dans l’histoire des courses en France et plus particulièrement à Vichy ou la première rencontre se déroula le 22 août 1875.
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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
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English :
Come and enjoy the enchanting setting of the Vichy racecourse on a guided tour.
You’ll be immersed in the history of racing in France, and in Vichy in particular, where the first meeting took place on August 22, 1875.
L’événement Visite guidée En piste pour découvrir l’hippodrome Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-27 par Vichy Destinations
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