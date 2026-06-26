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Coupe Galéa Valério Sporting Vichy Tennis Padel Bellerive-sur-Allier

Coupe Galéa Valério Sporting Vichy Tennis Padel Bellerive-sur-Allier lundi 3 août 2026.

Lieu : Sporting Vichy Tennis Padel

Adresse : 2 bis avenue de la République

Ville : 03700 Bellerive-sur-Allier

Département : Allier

Début : lundi 3 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Bellerive-sur-Allier

Coupe Galéa Valério

Sporting Vichy Tennis Padel 2 bis avenue de la République Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 09:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Chaque été au début du mois d’août, la coupe Galéa Valério réunit l’élite des jeunes joueurs européens de tennis, lors d’une compétition au format de petite soeur de la Coupe Davis .
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Sporting Vichy Tennis Padel 2 bis avenue de la République Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 74 75 20  communication.auvergnerhonealpes@fft.fr

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English :

Every year at the beginning of August, the Galéa Valério Cup brings together the elite of European junior tennis players for a tournament billed as the “little sister of the Davis Cup.”

L’événement Coupe Galéa Valério Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations

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