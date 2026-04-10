Coupe Galéa Valério 2026 à Vichy Sporting Vichy Tennis Padel Bellerive-sur-Allier
Coupe Galéa Valério 2026 à Vichy Sporting Vichy Tennis Padel Bellerive-sur-Allier lundi 3 août 2026.
Bellerive-sur-Allier
Coupe Galéa Valério 2026 à Vichy
Sporting Vichy Tennis Padel 2 bis avenue de la république Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-05 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
La Coupe Galéa Valério réunit chaque été l’élite du tennis européen garçons des moins de 18 ans. Organisée à Vichy du 3 au 5 août 2026, cette compétition internationale par équipes accueille les meilleures nations européennes.
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Sporting Vichy Tennis Padel 2 bis avenue de la république Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 74 75 20 communication.auvergnerhonealpes@fft.fr
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English :
Every summer, the Coupe Galéa Valério brings together the elite of European boys? tennis under the age of 18. Held in Vichy from August 3 to 5, 2026, this international team competition features the best European nations.
L’événement Coupe Galéa Valério 2026 à Vichy Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-10 par Vichy Destinations
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