Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves Hippodrome de Vichy Bellerive Bellerive-sur-Allier
vendredi 7 août 2026 · Hippodrome de Vichy Bellerive · Bellerive-sur-Allier
Informations pratiques
Bellerive-sur-Allier
Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves
Hippodrome de Vichy Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-08 23:45:00
Date(s) :
2026-08-07
70 minutes d’un spectacle immersif et familial, où 1000 drones transforment le ciel en une fresque lumineuse monumentale.
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Hippodrome de Vichy Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@magicdrone.show
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English :
A 70-minute immersive, family-friendly show in which 1,000 drones transform the sky into a monumental light display.
L’événement Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-02 par Vichy Destinations
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