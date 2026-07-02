Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves Hippodrome de Vichy Bellerive Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Bellerive-sur-Allier

Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves

Hippodrome de Vichy Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-08 23:45:00

Date(s) :

2026-08-07

70 minutes d’un spectacle immersif et familial, où 1000 drones transforment le ciel en une fresque lumineuse monumentale.

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Hippodrome de Vichy Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes contact@magicdrone.show

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English :

A 70-minute immersive, family-friendly show in which 1,000 drones transform the sky into a monumental light display.

L’événement Magic Drone Show Le Voyageur des Rêves Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-02 par Vichy Destinations