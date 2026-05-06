Concert Apéro Bellerive-sur-Allier
Concert Apéro Bellerive-sur-Allier samedi 8 août 2026.
Bellerive-sur-Allier
Concert Apéro
Parc du Pont d’Allier Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 19:00:00
fin : 2026-08-08 20:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Détendez-vous autour d’un verre et d’une belle musique en live !
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Parc du Pont d’Allier Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00
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English :
Relax with a drink and live music!
L’événement Concert Apéro Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations
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