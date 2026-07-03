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AGENDA · Bellerive-sur-Allier

Fête de l’Hippodrome Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier

samedi 15 août 2026 · Hippodrome de Vichy-Bellerive · Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
17:45:00
Lieu
Hippodrome de Vichy-Bellerive
Adresse
2 route de Charmeil
Ville
03700 Bellerive-sur-Allier
Département
Allier
Tarif
6 6 6 sur présentation d'un justificatif

Bellerive-sur-Allier

Fête de l’Hippodrome

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

sur présentation d’un justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:45:00
fin : 2026-08-15 23:00:00

Date(s) :
2026-08-15

L’Hippodrome de Vichy-Bellerive vous invite à sa grande fête estivale ! Courses hippiques, animations pour petits et grands, restauration et ambiance conviviale vous attendent pour une journée riche en émotions, découvertes et moments de partage !
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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 15 50  contact@coursesvichy.fr

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English :

The Vichy-Bellerive Racetrack invites you to its big summer festival! Horse races, entertainment for all ages, food and drink, and a friendly atmosphere await you for a day full of excitement, new experiences, and moments of togetherness!

L’événement Fête de l’Hippodrome Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-07-03 par Vichy Destinations

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