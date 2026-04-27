Portes Ouvertes de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier

Portes Ouvertes de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10 20:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Journée Portes Ouvertes à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive ! Découvrez les coulisses des courses, profitez d’animations gratuites et vivez une journée conviviale en famille. Entrée libre, venez nombreux !

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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 15 50 contact@coursesvichy.fr

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English :

Open Day at Vichy-Bellerive racecourse! Take a behind-the-scenes look at the races, enjoy free entertainment and enjoy a family-friendly day out. Free admission, come one, come all!

L’événement Portes Ouvertes de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-27 par Vichy Destinations