Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Portes Ouvertes de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier

Portes Ouvertes de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Hippodrome de Vichy-Bellerive

Adresse : 2 route de Charmeil

Ville : 03700 Bellerive-sur-Allier

Département : Allier

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Bellerive-sur-Allier

Portes Ouvertes de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10 20:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Journée Portes Ouvertes à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive ! Découvrez les coulisses des courses, profitez d’animations gratuites et vivez une journée conviviale en famille. Entrée libre, venez nombreux !
  .

Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 15 50  contact@coursesvichy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open Day at Vichy-Bellerive racecourse! Take a behind-the-scenes look at the races, enjoy free entertainment and enjoy a family-friendly day out. Free admission, come one, come all!

L’événement Portes Ouvertes de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-27 par Vichy Destinations

À voir aussi à Bellerive-sur-Allier (Allier)