Portes Ouvertes de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier
Portes Ouvertes de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier dimanche 10 mai 2026.
Bellerive-sur-Allier
Portes Ouvertes de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive
Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 16:00:00
fin : 2026-05-10 20:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Journée Portes Ouvertes à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive ! Découvrez les coulisses des courses, profitez d’animations gratuites et vivez une journée conviviale en famille. Entrée libre, venez nombreux !
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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 15 50 contact@coursesvichy.fr
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English :
Open Day at Vichy-Bellerive racecourse! Take a behind-the-scenes look at the races, enjoy free entertainment and enjoy a family-friendly day out. Free admission, come one, come all!
L’événement Portes Ouvertes de l’Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-27 par Vichy Destinations
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