Courses de trot Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier
Courses de trot Hippodrome de Vichy-Bellerive Bellerive-sur-Allier lundi 4 mai 2026.
Bellerive-sur-Allier
Courses de trot
Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil, Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 12:00:00
fin : 2026-06-01 16:00:00
Date(s) :
2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-28 2026-06-01 2026-06-10 2026-06-15 2026-06-24 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-08-25
Vivez l’intensité des courses de trot cette saison à l’Hippodrome de Vichy-Bellerive !
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Hippodrome de Vichy-Bellerive 2 route de Charmeil, Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 15 50 contact@coursesvichy.fr
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English :
Experience the intensity of trotting races this season at Vichy-Bellerive racecourse!
L’événement Courses de trot Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-04-26 par Vichy Destinations
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