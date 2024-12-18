Voie verte La Boucle des Isles Bellerive-sur-Allier Allier
Voie verte La Boucle des Isles
Voie verte La Boucle des Isles
Voie verte La Boucle des Isles 03700 Bellerive-sur-Allier Allier Auvergne-Rhône-Alpes
En solo, en groupe ou en famille, à pied ou à vélo, régalez-vous des ambiances, des paysages et des bruits de l’Allier, dernière rivière sauvage de France grâce aux trois boucles découvertes aménagées autour de la voie verte.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 98 71 94
English : Voie verte La Boucle des Isles
On your own, in a group or with the family, on foot or by bike, enjoy the sights and sounds of the Allier, France’s last wild river, on the three discovery trails around the voie verte.
Deutsch : Voie verte La Boucle des Isles
Ob allein, in der Gruppe oder mit der Familie, zu Fuß oder mit dem Fahrrad: Genießen Sie die Stimmungen, Landschaften und Geräusche des Allier, des letzten wilden Flusses Frankreichs, dank der drei Entdeckungsschleifen, die rund um den grünen Weg angelegt wurden.
Italiano :
Da soli, in gruppo o con la famiglia, a piedi o in bicicletta, scoprite i panorami e i suoni dell’Allier, l’ultimo fiume selvaggio della Francia, lungo i tre percorsi di scoperta tracciati intorno alla voie verte.
Español : Voie verte La Boucle des Isles
Solo, en grupo o en familia, a pie o en bicicleta, descubra el Allier, el último río salvaje de Francia, a través de los tres senderos de descubrimiento trazados en torno a la voie verte.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-18 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme