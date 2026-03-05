Activité Physique et Mobilier Urbain Vichy Vitalité

Parc de Street Workout et parcours CRAPA Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:00:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, CDOS Allier propose une séance gratuite de découverte Activité Physique et Mobilier Urbain.

Renseignements et inscription par téléphone.

Parc de Street Workout et parcours CRAPA Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 42 63 67

English :

As part of the Vichy Vitality program, CDOS Allier is offering a free discovery session: Physical Activity and Street Furniture.

Information and registration by telephone.

L’événement Activité Physique et Mobilier Urbain Vichy Vitalité Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-03-05 par Vichy Destinations