Monokini Bal yéyé Espace Monzière Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier

Monokini Bal yéyé

Espace Monzière 122 rue du Léry Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Monokini Concert et danse



Venez passer une nouvelle soirée musicale et dansante à l’Espace Jean-Dubessay !

Au programme, twist, rock et yéyé.

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Espace Monzière 122 rue du Léry Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

Monokini Concert and dance



Come and enjoy another evening of music and dancing at Espace Jean-Dubessay!

On the program: twist, rock and yéyé.

L’événement Monokini Bal yéyé Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations