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Monokini Bal yéyé Espace Monzière Bellerive-sur-Allier

Monokini Bal yéyé Espace Monzière Bellerive-sur-Allier samedi 25 avril 2026.

Lieu : Espace Monzière

Adresse : 122 rue du Léry

Ville : 03700 Bellerive-sur-Allier

Département : Allier

Début : 2026-04-25T19:30:00

Fin : 2026-04-25T

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 6 6 6 6-12 ans

Bellerive-sur-Allier

Monokini Bal yéyé

Espace Monzière 122 rue du Léry Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

6-12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Monokini Concert et danse

Venez passer une nouvelle soirée musicale et dansante à l’Espace Jean-Dubessay !
Au programme, twist, rock et yéyé.
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Espace Monzière 122 rue du Léry Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00  geyser.billetterie@ville-bellerive.com

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English :

Monokini Concert and dance

Come and enjoy another evening of music and dancing at Espace Jean-Dubessay!
On the program: twist, rock and yéyé.

L’événement Monokini Bal yéyé Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations

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