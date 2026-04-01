Monokini Bal yéyé Espace Monzière Bellerive-sur-Allier
Monokini Bal yéyé Espace Monzière Bellerive-sur-Allier samedi 25 avril 2026.
Bellerive-sur-Allier
Monokini Bal yéyé
Espace Monzière 122 rue du Léry Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
6-12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Monokini Concert et danse
Venez passer une nouvelle soirée musicale et dansante à l’Espace Jean-Dubessay !
Au programme, twist, rock et yéyé.
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Espace Monzière 122 rue du Léry Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00 geyser.billetterie@ville-bellerive.com
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English :
Monokini Concert and dance
Come and enjoy another evening of music and dancing at Espace Jean-Dubessay!
On the program: twist, rock and yéyé.
L’événement Monokini Bal yéyé Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-11-07 par Vichy Destinations
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