Bellerive-sur-Allier

Journée de Clôture de la Saison Culturelle

Château du Bost Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 11:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Au programme, pique-nique, plusieurs spectacles et de nombreuses activités pour toute la famille.

.

Château du Bost Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The program includes a picnic, several shows and lots of activities for the whole family.

L’événement Journée de Clôture de la Saison Culturelle Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations