Journée de Clôture de la Saison Culturelle Bellerive-sur-Allier
Journée de Clôture de la Saison Culturelle Bellerive-sur-Allier dimanche 31 mai 2026.
Bellerive-sur-Allier
Journée de Clôture de la Saison Culturelle
Château du Bost Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 11:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Au programme, pique-nique, plusieurs spectacles et de nombreuses activités pour toute la famille.
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Château du Bost Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00
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English :
The program includes a picnic, several shows and lots of activities for the whole family.
L’événement Journée de Clôture de la Saison Culturelle Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations
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