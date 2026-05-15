Randonnée des monts de la Madeleine Tour des juges Bellerive-sur-Allier
Randonnée des monts de la Madeleine Tour des juges Bellerive-sur-Allier dimanche 7 juin 2026.
Bellerive-sur-Allier
Randonnée des monts de la Madeleine
Tour des juges Parc omnisports de Vichy Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
La randonnée des démons de la Madeleine est une manifestation de cyclisme non chronométrée.
.
Tour des juges Parc omnisports de Vichy Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
La randonnée des démons de la Madeleine is a non-timed cycling event.
L’événement Randonnée des monts de la Madeleine Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations
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