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Randonnée des monts de la Madeleine Tour des juges Bellerive-sur-Allier

Randonnée des monts de la Madeleine Tour des juges Bellerive-sur-Allier dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Tour des juges

Adresse : Parc omnisports de Vichy

Ville : 03700 Bellerive-sur-Allier

Département : Allier

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Bellerive-sur-Allier

Randonnée des monts de la Madeleine

Tour des juges Parc omnisports de Vichy Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :
2026-06-07

La randonnée des démons de la Madeleine est une manifestation de cyclisme non chronométrée.
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Tour des juges Parc omnisports de Vichy Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

La randonnée des démons de la Madeleine is a non-timed cycling event.

L’événement Randonnée des monts de la Madeleine Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations

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