Randonnée des monts de la Madeleine Tour des juges Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier

Randonnée des monts de la Madeleine

Tour des juges Parc omnisports de Vichy Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

La randonnée des démons de la Madeleine est une manifestation de cyclisme non chronométrée.

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Tour des juges Parc omnisports de Vichy Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

La randonnée des démons de la Madeleine is a non-timed cycling event.

L’événement Randonnée des monts de la Madeleine Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations