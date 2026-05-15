Ladie’s team Route du pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier

Bellerive-sur-Allier

Ladie’s team

Route du pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

1ère Édition Française d’une Compétition de Discgolf Féminin par équipe de 3 joueuses. Les équipe se rencontrent sur six manches. En double et en simple. L’événement rassemble des joueuses de différents niveaux, de différents pays sans distinction d’âge.

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Route du pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cren.celine@free.fr

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English :

1st French Women’s Discgolf Competition for teams of 3 players. Teams compete over six rounds. Doubles and singles. The event brings together players of different levels and from different countries, regardless of age.

L’événement Ladie’s team Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations