Ladie’s team Route du pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier
Ladie’s team Route du pont de l’Europe Bellerive-sur-Allier vendredi 10 juillet 2026.
Bellerive-sur-Allier
Ladie’s team
Route du pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes Bellerive-sur-Allier Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
1ère Édition Française d’une Compétition de Discgolf Féminin par équipe de 3 joueuses. Les équipe se rencontrent sur six manches. En double et en simple. L’événement rassemble des joueuses de différents niveaux, de différents pays sans distinction d’âge.
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Route du pont de l’Europe Parc Omnisports Auvergne-Rhône-Alpes Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cren.celine@free.fr
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English :
1st French Women’s Discgolf Competition for teams of 3 players. Teams compete over six rounds. Doubles and singles. The event brings together players of different levels and from different countries, regardless of age.
L’événement Ladie’s team Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-15 par Vichy Destinations
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