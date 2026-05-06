Bellerive-sur-Allier

Concert Apéro Rock’N Roll Men

Parc du Pont d’Allier Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 20:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Détendez-vous autour d’un verre et d’une belle musique en live !

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Parc du Pont d’Allier Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 87 00

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English :

Relax with a drink and live music!

L’événement Concert Apéro Rock’N Roll Men Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-05-06 par Vichy Destinations