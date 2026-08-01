Spectacle de Natation Artistique Ozur Académy Stade Aquatique Léon Marchand Bellerive-sur-Allier

Informations pratiques

Bellerive-sur-Allier

Spectacle de Natation Artistique Ozur Académy

Stade Aquatique Léon Marchand Chemin des Chabanes Basses Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 20:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Spectacle de Natation Artistique en présence de nageuses de niveau international, championnes du monde et d’europe..

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Stade Aquatique Léon Marchand Chemin des Chabanes Basses Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 46 10 79 vichy.dome.synchro@gmail.com

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English :

Artistic Swimming Show featuring world-class swimmers, including world and European champions…

L’événement Spectacle de Natation Artistique Ozur Académy Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2026-08-05 par Vichy Destinations