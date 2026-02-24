Championnat double de boules sportives Le Blanc

Championnat double de boules sportives

Championnat double de boules sportives Le Blanc dimanche 3 mai 2026.

Championnat double de boules sportives

Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-03 07:30:00
fin : 2026-05-03 22:30:00

Date(s) :
2026-05-03

Info à venir.
Info à venir.   .

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire   palatini@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Veterans’ Championship.

L’événement Championnat double de boules sportives Le Blanc a été mis à jour le 2026-02-24 par Destination Brenne