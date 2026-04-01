Scéne ouverte Le Blanc
Scéne ouverte Le Blanc mercredi 22 avril 2026.
Le Blanc
Scéne ouverte
81 rue de république Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-22 20:00:00
fin : 2026-04-22 22:00:00
Date(s) :
2026-04-22
L’Association le Silo accueille une scène ouverte.
Scène ouverte accessible aux artistes de toutes catégories et de tous niveaux… ou simplement pour venir écouter. Rock, folk, blue, jazz, country, chanson française, punk, etc. Open Mic. .
81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78 lesilo@biogaya.fr
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English :
Association le Silo hosts an open stage.
L’événement Scéne ouverte Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Brenne
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