Le Blanc

Scéne ouverte

81 rue de république Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-22 20:00:00

fin : 2026-04-22 22:00:00

Date(s) :

2026-04-22

L’Association le Silo accueille une scène ouverte.

Scène ouverte accessible aux artistes de toutes catégories et de tous niveaux… ou simplement pour venir écouter. Rock, folk, blue, jazz, country, chanson française, punk, etc. Open Mic. .

81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78 lesilo@biogaya.fr

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English :

Association le Silo hosts an open stage.

L’événement Scéne ouverte Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-09 par Destination Brenne