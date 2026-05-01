Le Blanc

La Loge concert

81 rue de république Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 18:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’Association le Silo vous propose un concert de La Loge, musique soul, pop et folk

La Loge est un groupe multigénérationnel de reprises, créé en 2024 avec de nouveaux arrivants dans le Berry. Leurs influences sont la soul, le blues, le rock… Bonne ambiance et convibialité assurées ! .

81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78 lesilo@biogaya.fr

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English :

Association le Silo presents a concert by La Loge, soul, pop and folk music

L’événement La Loge concert Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-30 par Destination Brenne