La Loge concert Le Blanc
La Loge concert Le Blanc vendredi 8 mai 2026.
Le Blanc
La Loge concert
81 rue de république Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-08 18:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L’Association le Silo vous propose un concert de La Loge, musique soul, pop et folk
La Loge est un groupe multigénérationnel de reprises, créé en 2024 avec de nouveaux arrivants dans le Berry. Leurs influences sont la soul, le blues, le rock… Bonne ambiance et convibialité assurées ! .
81 rue de république Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 31 06 84 78 lesilo@biogaya.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Association le Silo presents a concert by La Loge, soul, pop and folk music
L’événement La Loge concert Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-30 par Destination Brenne
À voir aussi à Le Blanc (Indre)
- Réparation formation motoculture Le Blanc 9 mai 2026
- Exposition de photographies de FAN LI Le Blanc 9 mai 2026
- Scène ouverte Le Blanc 20 mai 2026
- Scéne ouverte Le Blanc 20 mai 2026
- Café Bien local et de saison avec Cagette et fourchette ! Le Blanc 21 mai 2026