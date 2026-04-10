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Portes ouvertes au Centre Hospitalier du Blanc Le Blanc

Portes ouvertes au Centre Hospitalier du Blanc Le Blanc

Portes ouvertes au Centre Hospitalier du Blanc Le Blanc mardi 9 juin 2026.

Adresse : 5 Rue Pierre Milon

Ville : 36300 Le Blanc

Département : Indre

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Le Blanc

Portes ouvertes au Centre Hospitalier du Blanc

5 Rue Pierre Milon Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-06-09 14:00:00
fin : 2026-06-09 17:00:00

Date(s) :
2026-06-09

Venez découvrir les services du centre hospitalier du Blanc le 9 juin 2026 à partir de 14h
Le CH du Blanc organise ses portes ouvertes le mardi 9 juin 2026 de 14h à 17h.
L’occasion de découvrir et visiter les services
– découverte des métiers
– visite des services
– rencontre avec les professionnels du soin
– présentation du projet de service de Soins Médicaux et de Réadaptation médecine
– présence de stands d’information.   .

5 Rue Pierre Milon Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 28 07 

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English :

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L’événement Portes ouvertes au Centre Hospitalier du Blanc Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-22 par Destination Brenne

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