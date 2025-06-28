Visite de la Maison des Amis du Blanc et de sa région, LE BLANC VILLE HAUTE, Le Blanc

Visite de la Maison des Amis du Blanc et de sa région 27 et 28 juin LE BLANC VILLE HAUTE Indre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00

7 Salles d’exposition

Interieur Berrichons et bourgeois

Collection de vélo Dilecta

Jouets d’antan

LE BLANC VILLE HAUTE 11 Grande rue Ville haute 36300 LE BLANC Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0780127865 »}]

Maison du XVème siècle et exposition de jouets anciens