Visite de la Maison des Amis du Blanc et de sa région, LE BLANC VILLE HAUTE, Le Blanc
Visite de la Maison des Amis du Blanc et de sa région, LE BLANC VILLE HAUTE, Le Blanc samedi 27 juin 2026.
Visite de la Maison des Amis du Blanc et de sa région 27 et 28 juin LE BLANC VILLE HAUTE Indre
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:30:00+02:00
7 Salles d’exposition
Interieur Berrichons et bourgeois
Collection de vélo Dilecta
Jouets d’antan
LE BLANC VILLE HAUTE 11 Grande rue Ville haute 36300 LE BLANC Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0780127865 »}]
Maison du XVème siècle et exposition de jouets anciens
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