Le Blanc

Réparation formation motoculture

14 quai Aubépin Le Blanc Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Apprenons à entretenir et à réparer ensemble.

Le ReparLab vous propose une formation pour réparer et entretenir son matériel de motoculture tondeuses, tronçonneuses, débroussailleurs, etc. Au programme présentation d’un moteur thermique, entretien, dépannage.

Formation limitée à 12 places. Inscriptions par mail. 12 .

14 quai Aubépin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 9 86 49 45 13 contact@reparlab.org

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English :

Let’s learn to maintain and repair together.

L’événement Réparation formation motoculture Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Brenne