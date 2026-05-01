Réparation formation motoculture Le Blanc
Réparation formation motoculture Le Blanc samedi 9 mai 2026.
Le Blanc
Réparation formation motoculture
14 quai Aubépin Le Blanc Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Apprenons à entretenir et à réparer ensemble.
Le ReparLab vous propose une formation pour réparer et entretenir son matériel de motoculture tondeuses, tronçonneuses, débroussailleurs, etc. Au programme présentation d’un moteur thermique, entretien, dépannage.
Formation limitée à 12 places. Inscriptions par mail. 12 .
14 quai Aubépin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 9 86 49 45 13 contact@reparlab.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s learn to maintain and repair together.
L’événement Réparation formation motoculture Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Brenne
À voir aussi à Le Blanc (Indre)
- La Loge concert Le Blanc 8 mai 2026
- Exposition de photographies de FAN LI Le Blanc 9 mai 2026
- Scène ouverte Le Blanc 20 mai 2026
- Scéne ouverte Le Blanc 20 mai 2026
- Café Bien local et de saison avec Cagette et fourchette ! Le Blanc 21 mai 2026