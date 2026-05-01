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Réparation formation motoculture Le Blanc

Réparation formation motoculture Le Blanc

Réparation formation motoculture Le Blanc samedi 9 mai 2026.

Adresse : 14 quai Aubépin

Ville : 36300 Le Blanc

Département : Indre

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Le Blanc

Réparation formation motoculture

14 quai Aubépin Le Blanc Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Apprenons à entretenir et à réparer ensemble.
Le ReparLab vous propose une formation pour réparer et entretenir son matériel de motoculture tondeuses, tronçonneuses, débroussailleurs, etc. Au programme présentation d’un moteur thermique, entretien, dépannage.
Formation limitée à 12 places. Inscriptions par mail. 12  .

14 quai Aubépin Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 9 86 49 45 13  contact@reparlab.org

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English :

Let’s learn to maintain and repair together.

L’événement Réparation formation motoculture Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-02 par Destination Brenne

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